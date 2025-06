Concours général 2025: Ameth Babou du Prytanée militaire, meilleur élève

Ameth Babou du Prytanée militaire de Saint-Louis a été sacré meilleur élève de l’édition 2025 du Concours général, a appris l’APS du directeur de l’Enseignement moyen secondaire général (DEMSG), lundi.



“L’élève de 17 ans, en classe de 1ère S 1, a remporté quatre distinctions : 1er prix de français, 1er prix espagnol, 3e prix mathématiques et 3e prix Citoyenneté et droits de l’Homme”, a révélé Pape Demba Kandji, lors d’une conférence de presse, en présence du ministre de l’Education nationale, Moustapha Guirassy.



La délibération, qui a eu lieu le 11 juin dernier à la salle du conseil de la Faculté des sciences et techniques de l’Université Cheikh Anta Diop (UCAD), a désigné 113 lauréats au total, dont 55 filles.



Cent vingt distinctions, dont 69 prix et 51 accessits, ont été décernées.



Les filles ont obtenu 157 distinctions, dont 26 accessits, contre 63, dont 25 accessits, pour les garçons.



Au total, 3568 élèves, dont 2138 filles (59,92%), était inscrits cette année au concours général, qui a enregistré 365 candidats de plus que l’année dernière.



Ameth Babou, natif de Dakar, représentera le Sénégal aux Olympiades panafricaines de mathématiques au Bostwana.



La cérémonie de remise des prix aux lauréats, dont la date n’a pas encore été communiquée, se tiendra au Grand Théâtre national Doudou Ndiaye Coumba Rose.



L’édition de cette année porte sur le thème “Transformation humaniste de l’éducation à l’heure du numérique et de l’intelligence artificielle, défis, enjeux et perspectives”.



