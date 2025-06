Publication des rapports d’exécution budgétaire : le MFB s’explique sur les retards et annonce une nouvelle date

Le Ministère des Finances et du Budget (MFB) a annoncé ce lundi, dans un communiqué officiel, le report de la publication des Rapports Trimestriels d’Exécution Budgétaire (RTEB) relatifs au 4e trimestre 2024 et au 1er trimestre 2025. Cette décision, selon le ministère, s’inscrit dans une démarche de rigueur, de sincérité et de fiabilisation des données budgétaires.



Dans le document parvenu à PressAfrik, le MFB rappelle que le RTEB est un outil de transparence essentiel prévu par la loi organique relative aux lois de finances et le code de transparence dans la gestion des finances publiques. Il vise à renforcer la redevabilité de l’État auprès des citoyens, des parlementaires et des partenaires techniques et financiers.



Suite à un rapport de la Cour des Comptes ayant mis en lumière certaines irrégularités dans la gestion budgétaire des années précédentes, les services du ministère ont lancé un exercice de recensement approfondi. Objectif : mieux déterminer la nature et le montant des dépenses extrabudgétaires, particulièrement celles du premier trimestre 2024, afin de les intégrer correctement dans le Tableau des Opérations Financières de l’État (TOFE) et les RTEB.



Le ministère affirme avoir engagé une réforme en profondeur de la gestion budgétaire. Cela implique désormais que toutes les dépenses, y compris les extrabudgétaires, soient budgétées à l’avenir. Ce changement marque une volonté politique de transparence et d’orthodoxie budgétaire. Il s’inscrit dans une dynamique de régularisation progressive des engagements hérités des exercices antérieurs.



« Ce processus de fiabilisation des données participe à la stratégie de redressement des finances publiques et de relance de l’économie nationale », souligne le communiqué.



Nouvelle date fixée au 23 juin 2025



Ce travail de vérification ayant nécessité un délai supplémentaire, le ministère annonce que la publication des RTEB interviendra finalement le lundi 23 juin 2025.



Tout en réaffirmant son engagement envers la transparence budgétaire, le MFB rassure les citoyens, les parlementaires et les partenaires techniques et financiers sur sa volonté d’offrir une information budgétaire fiable, claire et rigoureuse.