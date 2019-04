Daara Djolof : après être resté deux jours sans aller aux toilettes, le voleur rend les moutons

Abou Hann, un pêcheur de son état, est resté deux (2) jours sans pouvoir faire ses besoins naturels. Sachant qu’un mauvais sort lui a été jeté, il a décidé de restituer les bêtes qu’il avait volé au père de son ami.



Les faits se sont passés à Daara Djolof. Arrêté et poursuivi pour vol de bétail, le jeune pêcheur, Abou Hann, a été attrait devant la barre du tribunal de grande instance de Louga. C’est suite à une plainte déposée par sa victime après que le voleur lui ait rendu les deux moutons qu’il avait volés.



Devant la barre, le mis en cause d’avancer : «Je ne sais pas ce qui m’a poussé à voler les deux moutons. Je regrette vraiment les faits ».



Rendant son délibéré, le tribunal a reconnu Abou coupable du délit de vol portant sur du bétail. Il l’a condamné à 2 ans de prison ferme. Le jeune pêcheur devra aussi verser la somme de 500 mille F Cfa pour dommages et intérêts.