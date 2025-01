Dakar : 201 interpellations lors d’une vaste opération de sécurisation par la police

Dans le cadre de la lutte contre la délinquance urbaine, la police nationale a intensifié ses efforts pour renforcer la sécurité des populations. Dans la nuit du vendredi au samedi 25 janvier, une vaste opération de sécurisation a été menée par le commissariat central de Dakar et ses unités, de 21 heures à 6 heures du matin.



Supervisée par le commissaire divisionnaire Mamadou Tendeng, chef de la Sécurité régionale de sécurité publique (SRSP), cette opération a mobilisé plus de 200 policiers, déployés dans les zones réputées criminogènes de la capitale.



Les résultats de cette descente policière sont significatifs. Au total, 201 individus ont été interpellés pour diverses infractions : cinq pour vagabondage, 64 pour ivresse publique et manifeste, deux pour tentative de vol, trois pour trafic de chanvre indien portant sur 845 g, quatre pour offre et cession de drogue, deux pour détention de produits cellulosiques, et deux pour vol, dont l’un avec usage de moyen roulant.



En matière de sécurité routière, les agents ont saisi 74 pièces liées à la conduite de véhicules et immobilisé six motos.



Selon une source policière, ces opérations de sécurisation seront multipliées dans les jours à venir pour traquer les délinquants et garantir un climat de sérénité dans la capitale.