Dakar : 46 personnes interpellées et des drogues saisies lors d’une vaste opération de sécurisation de la gendarmerie

Dans le cadre de la lutte contre la délinquance, la compagnie de Gendarmerie de Dakar, appuyée par ses brigades territoriales, a mené une vaste opération de sécurisation dans la nuit du 06 au 07 janvier 2026, entre 21 heures et 05 heures, renseigne un communiqué de la maréchaussée.



Menées avec l’appui d’un escadron de la Légion de Gendarmerie d’Intervention (LGI) et des équipes cynophiles, ces opérations ont également mobilisé d’importants moyens matériels et humains.



À l’issue des interventions, le bilan fait état de quarante-six (46) personnes interpellées pour diverses infractions, dont un (1) ressortissant burkinabè, deux (2) guinéens et quarante-trois (43) sénégalais.



Par ailleurs, vingt-et-une (21) motos ont été immobilisées pour défaut d’assurance et absence de pièces réglementaires, ainsi que trois (03) véhicules. Sept (07) permis de conduire ont également été saisis et un montant de quarante-huit mille (48 000) francs CFA d’amendes forfaitaires a été perçu.



Les gendarmes ont en outre procédé à la saisie de quatre-vingt-cinq (85) comprimés d’ecstasy et de douze (12) petits cornets de chanvre indien.