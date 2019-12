Dakar-Bamako Ferroviaire va recevoir six locomotives d’une entreprise sud-africaine

La société Dakar-Bamako Ferroviaire (DBF) va recevoir six locomotives d’une entreprise sud-africaine, dans le cadre de son "plan de sauvegarde d’urgence", annonce le quotidien Le Soleil dans son édition de lundi.



"La réception prochaine de ces locomotives a été annoncée le 28 décembre par le nouvel administrateur général, Kibili Touré", écrit le journal repris par l’Aps.



Le "plan de sauvegarde" de Dakar-Bamako Ferroviaire a été élaboré par le nouvel administrateur de la société, en collaboration avec les autorités sénégalaises et maliennes, rappelle Le Soleil.



Kibili Touré a annoncé l’acquisition de ces six locomotives à l’occasion d’un panel organisé samedi dernier sur la relance des chemins de fer. Cette rencontre a été organisée à l’initiative d’une association dénommée "Allô présidence"



Il précise qu’il s’agit d’une offre de location avec maintenance et entretien assortie de rachat. L’administrateur général de DBF avait reçu en février dernier, les responsables de l’entreprise sud-africaine spécialisée dans la gestion de locomotives, a rappelé le quotidien national.