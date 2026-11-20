La liaison maritime entre le Sénégal et la Gambie avance concrètement après la traversée test du navire Aguène sur l’axe Dakar-Banjul-Dakar les 17 et 18 novembre 2026, a indiqué le Consortium sénégalais d’activités maritimes (COSAMA). Ce navire, géré par l’opérateur national, a bouclé l’aller-retour pour vérifier les conditions de navigation entre les deux capitales.



La ministre des Pêches et de l’Économie maritime, Amy Mara Dieye, a pris part à ce voyage en compagnie du directeur général du COSAMA, le Dr Baba Tall, et de responsables portuaires gambiens. Cette présence commune traduit la volonté des deux pays de renforcer leurs liens maritimes sur le littoral ouest-africain.



Cette nouvelle desserte doit dynamiser les échanges et faciliter les déplacements des passagers et des marchandises entre le Sénégal et la Gambie. Le projet s’inscrit dans les orientations de l’Agenda national de transformation Sénégal 2050, porté par le président Bassirou Diomaye Faye, qui mise sur la connectivité côtière pour soutenir l’activité économique.



Après cette traversée expérimentale réussie, le COSAMA prépare le lancement commercial de la ligne Dakar-Banjul-Dakar. Les autorités vont annoncer prochainement les tarifs, les fréquences de passage et les conditions d’embarquement pour les usagers.