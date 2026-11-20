L’attaquant sénégalais Ismaïla Sarr consolide son statut de favori pour le prochain Ballon d’Or africain après la remise officielle de ses titres de meilleur joueur et meilleur buteur de l’UEFA Conference League 2025-2026, selon l’instance européenne du football. Cette double reconnaissance vient couronner une saison pleine avec Crystal Palace, au sommet du football continental.



Sur la scène européenne, l’ancien joueur de Génération Foot a porté le club londonien vers le sacre grâce à son efficacité devant le but. Il a terminé en tête du classement des buteurs avec neuf réalisations en treize rencontres, tout en décrochant le trophée de meilleur joueur du tournoi pour son influence constante dans le jeu de son équipe.



Sous le maillot de l’équipe nationale du Sénégal, l’ailier de 28 ans a également écrit une page majeure de l’histoire du football sénégalais lors de la Coupe du monde 2026. Ses quatre buts inscrits pendant la compétition, en plus de son but au Qatar en 2022, portent son total à cinq réalisations en phase finale et font de lui l’unique meilleur buteur sénégalais de l’histoire du Mondial.



Ces performances de haut niveau en club comme en sélection placent désormais Ismaïla Sarr au premier plan pour décrocher la plus prestigieuse récompense individuelle du continent africain.