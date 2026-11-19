Aminata Touré a directement mis en cause Ousmane Sonko et les députés de PASTEF pour le blocage de la loi de finances rectificative (LFR) 2026, tout en saluant le courage du président Bassirou Diomaye Faye qui a imposé ce budget par décret, lors d’un point de presse du mouvement Kiiraay. Selon la coordonnatrice générale de cette formation politique, l’ancien Premier ministre se trouve derrière l’obstruction parlementaire parce qu’il digère mal la poursuite de l’action gouvernementale sans lui. « Aujourd’hui, Ousmane Sonko n’est plus Premier ministre, et le pays continue d’avancer. Voilà ce qui fait mal à certains », a lancé l’ancienne cheffe du gouvernement devant la presse.



Aminata Touré et les responsables de Kiiraay ont affiché leur appui total au chef de l’État face à la polémique née de cette adoption par voie réglementaire. Le président de la République a simplement exercé les pouvoirs de l’article 68 de la Constitution pour briser l’impasse créée à l’Assemblée nationale, préserver la stabilité des institutions et garantir la continuité des dépenses publiques, a-t-elle soutenu. « Le président a pris ses responsabilités », a déclaré Aminata Touré, avant de rappeler le serment d’investiture de Bassirou Diomaye Faye qui avait promis de placer le Sénégal au-dessus des intérêts particuliers.



L’ancienne Première ministre a accusé les parlementaires de PASTEF de sacrifier les urgences sociales des Sénégalais sur l’autel de leurs querelles politiques. Elle a énuméré les nombreux projets menacés par le rejet du texte budgétaire, notamment le démarrage de cinq hôpitaux, les bourses de sécurité familiale, les aides aux agriculteurs, aux pêcheurs et aux éleveurs, ainsi que l’hôpital de Bakel, l’assainissement de Touba et les casernes de Saraya et de Kébémer. Elle a sommé les députés de PASTEF de retourner dans leurs circonscriptions pour expliquer aux populations pourquoi ils ont tenté de bloquer ces investissements vitaux, surtout dans le secteur de la santé.



« Le budget national n’est pas la propriété d’un parti politique ni d’une majorité parlementaire », a souligné, Aminata Touré. Elle a rappelé que les caisses publiques se remplissent grâce aux efforts quotidiens de tous les citoyens à travers la TVA sur le pain, l’achat d’une bouteille de gaz et les impôts sur les salaires du public et du privé. « Cet argent est le nôtre, celui que nous avons cotisé ensemble », a-t-elle insisté, avant d’ajouter : « Le budget de l’État n’est pas une machine qui fabrique des billets de banque ».



Aminata Touré a également fustigé la tenue des débats à l’Assemblée nationale, qu’elle a assimilés à du théâtre, à des règlements de comptes et à des invectives indignes des enjeux financiers du pays. Elle a exhorté les militants de Kiiraay et tous les citoyens attachés à la paix à poursuivre la mobilisation sur le terrain, en ciblant particulièrement Kaolack, Ziguinchor, Kédougou et Tambacounda pour expliquer les enjeux de la LFR 2026. « La Constitution est notre boussole », a conclu l’ancienne Première ministre en défendant la légalité du décret présidentiel.