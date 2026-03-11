Dakar : Cheikh Oumar Diagne condamné à 500.000 FCFA d’amendes pour «diffusion de fausses nouvelles»

Ancien ministre conseiller de Diomaye Faye et secrétaire général du parti Rassemblement pour la Vérité / And Ci Dëgg (RV-ACD), Cheikh Oumar Diagne a comparu ce mercredi devant le tribunal des flagrants délits de Dakar. À l’issue de l’audience, le tribunal l’a dispensé de peine, tout en le condamnant à une amende ferme de 500 000 francs CFA, selon la RTS (télévision nationale).



Le vendredi 06 mars, le mis en cause avait été placé en garde à vue par les autorités judiciaires. Il lui était reproché des faits de "diffusion de fausses nouvelles", après qu’il a prononcé des mots mettant en cause la responsabilité du Premier ministre Ousmane Sonko dans la mort d’Abdoulaye Ba, qui a succombé à ses blessures après une chute du 4e étage du campus social de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar, au moment des affrontements entre les forces de l’ordre et les étudiants.



Lors de son passage à la barre, Cheikh Oumar Diagne a reconnu être l’auteur des propos incriminés. Il a toutefois expliqué que seulement 10 secondes avaient été extraites d’une émission de près de quatre heures, dénonçant une déformation de ses propos.



De son côté, le Parquet avait requis six mois de prison avec sursis assortis d’une amende de 500 000 francs CFA. Les avocats de la défense, Seyba Danfakha et Hosni Maati, avaient pour leur part plaidé la relaxe de leur client. Ils ont notamment soutenu que ce dernier n’était pas le premier à avoir rendu publique l’information évoquée dans l’émission.