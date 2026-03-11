Coupe CAF et Ligue des Champions africaine : Patrice Motsepe annonce une hausse des primes pour les vainqueurs

Le Président de la Confédération africaine de football (CAF), Patrice Motsepe, a annoncé l'augmentation des primes pour les prochains vainqueurs de la Coupe CAF ainsi que de la Ligue des Champions Africaine, selon le site Wiwsport.ci.



Les clubs qui sont actuellement qualifiés pour la phase finale des compétitions africaines peuvent s'en réjouir. À partir de cette saison 2025-2026, l'instance dirigeante du football a décidé de procéder à une augmentation de 50% par rapport à 2024 en ce qui concerne les primes pour le vainqueur des Champions Africaine. Ce qui fait passer ladite prime de 4 millions de dollars (2,25 milliards FCFA) à 6 millions de dollars (3,384 milliards FCFA).



Pour ce qui est du vainqueur de la Coupe des Confédérations communément appelée Coupe CAF, le champion remportera la belle somme de 4 millions de dollars, contre 2 millions de dollars auparavant (1,128 milliards FCFA), soit une augmentation de 100% par rapport à ce que touchait le vainqueur.