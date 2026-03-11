Cyberharcèlement : Le député Abdou Karim Sall plaide pour une protection accrue des dignitaires religieux

Lors de l'examen du projet de loi visant à modifier le Code pénal, le député Abdou Karim Sall a saisi l'occasion pour interpeller le gouvernement sur la nécessité d'étendre la protection juridique accordée par les hautes autorités de l'État aux chefs religieux, face à la recrudescence des attaques sur les réseaux sociaux. Abordant le cœur des débats sur le projet de loi, le député a fait le lien avec la lutte contre l'homosexualité, une pratique contre laquelle il appelle à une criminalisation stricte. « Je pense que si nous ne criminalisons pas cela aujourd'hui, le jour viendra où nous serons criminalisés, car ce pays ne peut être d'accord avec l'homosexualité ».



Le député a ensuite formulé une requête spécifique concernant l'article 254 du Code pénal, qui protège la dignité du président de la République. « Je souhaite que vous apportiez les mêmes diligences sur cet article pour le modifier, afin d'y ajouter ceux qui sont nos chefs religieux, pour que nous puissions les protéger ».



Pour étayer son argumentaire, M. Sall a dénoncé le climat de cyber-harcèlement qui vise, selon lui, les autorités religieuses du pays. « Monsieur le ministre Bamba Cissé, celui qui est Serigne Moustapha, fils de Serigne Abdoul Aziz Al Amin, a été énormément attaqué en peu de temps sur les réseaux sociaux. Il n'y a rien que Serigne Bassirou Abdou Khadre n'ait subi sur les réseaux sociaux. Même le Prophète et nos chefs religieux ont été visés sur les réseaux sociaux ».



Le député a insisté aussi sur l'urgence d'une réponse institutionnelle. « Je voudrais terminer en demandant que vous apportiez les diligences nécessaires pour protéger nos chefs religieux, afin que nous puissions les respecter et leur donner la considération qui leur est due, notamment sur les réseaux sociaux ».