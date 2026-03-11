Délits de diffamation: Seydi Gassama «condamne» les détentions d'hommes politiques, d'activistes et de journalistes

Depuis le début de l’année, le Sénégal fait face à une vague d’arrestations et de détention d’acteurs publics. La justice leur reproche, généralement, des délits de diffusion de fausses nouvelles et d’injures publiques. Dans une publication sur les réseaux sociaux, Seydi Gassama, directeur exécutif d’Amnesty International au Sénégal, a condamné ces interpellations.



«Tout en exhortant les citoyens à exercer leurs droits avec plus de responsabilité, nous condamnons les nombreuses interpellations et détentions d'hommes politiques, d'activistes et de journalistes pour les délits de diffamation, d'injures publiques, d'offense au Chef de l'État et autres personnalités et diffusion de fausses nouvelles», a écrit M. Gassama.



Le défenseur des droits de l’homme a aussi invité les autorités «à mieux protéger la liberté d'expression, sans laquelle on ne peut parler d'État démocratique». En plaidant pour la suppression des peines de prison pour les infractions évoquées, il a invité les victimes des arrestations à «intenter des poursuites au civil et demander des dommages et intérêts».



Parmi les dernières arrestations figure l’animateur Daouda Waly Ndiaye. Il a été placé en garde à vue, mardi 10 mars, à la Section de recherches. Cette arrestation fait serait liée à la tenue de propos jugés offensants et à la diffusion d'une caricature du Président de la République, Bassirou Diomaye Faye.