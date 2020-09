Dakar Dem Dikk: ces difficultés financières qui auraient emporté Me Moussa Diop

Environ 700 millions FCFA pour les salaires

Me Moussa Diop, Directeur général de Dakar Dem Dikk (DDD) a été démis de ses fonctions mercredi. L’Observateur a révélé dans sa livraison de ce jeudi, les difficultés financières qui l’auraient emporté.L’ex-directeur de DDD a vu ses difficultés de trésoreries aggravées par l’effet de la,pandémie de Covid19 sur l’exploitation. Ce qui aurait même fait l’objet d’un rapport dont le chef d’Etat a reçu une copie. Les premiers signes d’essoufflement financier de DDD sont apparus au public avec le décision prise par la Senac de désactiver les badges « Rapido » des bus de la société de transport à partir du 1er juillet 2020.Cette mesure a été prise suite à une facture impayée qui tourne autour de 400 millions FCFA. Toujours d’après L’Obs, cette créance due à la Senac est la face visible de l’iceberg des dettes que DDD doit à ses fournisseurs. L’on souffle que la société éprouve des difficultés financières pour se procurer du carburant à cause des factures non honorées. Il serait arrivé que des bus ne circulent pas pour défaut de carburant.D’autres problèmes que rencontre la société seraient liés à des charges très lourdes. C’est le cas avec les salaires qui nécessitent environ 700 millions FCFA par mois pour les 3.000 agents de la boite. Un effectif qui a crû ces dernières années à presque d’un tiers.La taille du personnel a des conséquences financières énormes sur les charges sociales que la société peine à supporter, note le journal. Déjà, dans le document de programmation budgétaire et économique pluriannuelle 2021-2023 publié par le ministère des Finances au mois de juin 2020, Dakar Dem Dikk a été cité dans le lot des entreprises publiques et parapubliques qui accumulent beaucoup de retards de paiements des cotisations sociales dues.