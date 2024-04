Dakar Dem Dikk : les travailleurs en mouvement d'humeur bloquent le trafic

Ce lundi matin, l'Alliance démocratique des travailleurs de Dakar Dem Dikk (DDD) s'est mobilisée dans un mouvement d'humeur spontané. Les employés pointent du doigt leur directeur général, Ousmane Sylla, l'accusant d'avoir favorisé le clientélisme politique dans les récentes embauches. En signe de protestation, ils ont bloqué la circulation, paralysant ainsi tout le réseau de bus. Aucun véhicule ne sera en service aujourd'hui.



Mark Tendeng, Secrétaire général des travailleurs de DDD a fait le point sur la Rfm : "Des promotions indues et injustes sont paraphées pour honorer ces porteurs de pancartes au détriment du mérite et du respect du plan de carrière digne du travailleur".



Selon ces travailleurs, c'est "une forfaiture qu'il faut dénoncer". Ainsi, ils comptent alerter les autorités de tutelle notamment le Président de la République Bassirou Diomaye Faye et son Premier ministre Ousmane Sonko. Ils sont d'avis que "ces actes de gestion sont une manque d'élégance républicaine et administrative".



"Sachant qu'il (le Dg) va quitter l'entreprise, il se précipite pour caser ses (militants politiques) alors qu'on a d'autres priorités ailleurs ", a pesté M. Tendeng.