Louga : un maitre coranique condamné à 10 ans de prison pour le viol de cinq filles mineures

Reconnu coupable "de viol, de pédophilie et de détournement de mineures sur 5 fillettes", le maître coranique Birame Mbaye a été condamné à 10 ans de réclusion criminelle. Marié et père d'un enfant, le mis en cause est dans de sales draps.



Cinq (5) fillettes dont la moyenne d'âge varie entre 8 et 12 ans. Elles sont toutes domiciliées au village de Gueun Sarr dans le département de Louga. Ces enfants ont porté des accusations graves contre lui contre leur maitre. Des faits qui lui ont valu une comparution devant la Chambre criminelle de Louga selon le journal "L'Observateur". Les faits remontent au mois de mai 2022. Tout avait commencé quand Kh.S, «Badiénou Gokh» a surpris une bande d'écolières en train de discuter inconsciemment des moindres détails et de l'attitude du maître coranique du village qui leur faisait des attouchements sur elles.



C'est ainsi qu'elle en a parlé à une de ses amies dont sa fille, âgée de 08 ans, fréquentait l'école coranique de Oustaz Mbaye. Soumise à une interrogation, la fillette a déclaré que le mis en cause l'avait invitée chez lui à deux reprises pour lui faire des attouchements sexuels. N'en croyant pas à ses oreilles, la «Badiénou Gokh» est partie tout raconter aux sages du village. Pour éviter que l'enseignant soit lynché à mort par les populations locales, ils lui ont conseillé de rentrer chez lui.



Informés, les éléments de la Brigade de gendarmerie de Gueun Sarr ont ouvert une en-quête. Entendues, les 5 victimes présumées ont fait de graves révélations sur l'attitude de maître coranique. B.S. (8-ans) a confié « je faisais des cours à domicile chez Mme S. avec mes amies. À la descente, Birame qui habite la même maison que ma répétitrice, m'a invitée dans sa chambre. Puis, il a rabaissé mon pantalon avant d'introduire son doigt dans mon sexe, Il m'a ensuite demandé de lui caresser son sexe. Après avoir fini, il m'avait sommé de n'en parler à personne.».



A.S. (10 ans), K.Y. (8 ans), A.S. (12 ans) ont fait les mêmes révélations que leur amie, disant toutes avoir été abusées par le maître coranique. Pour en avoir le coeur net, les gendarmes-enquêteurs ont saisi une gynécologue. Dans ses conclusions, le médecin a attesté que deux parmi les victimes ont subi une «défloraison ancienne de l'hymen». Les trois autres filles sont victimes d'une « éraillure commissure vulvaire postérieure associée à une irritation compatible à un traumatisme récent». Néanmoins, leur hymen est resté intact.



Entendu sur les faits à lui reprochés, le jeune homme d'une trentaine d'années a tout réfuté. Rendant son verdict, la Chambre criminelle a déclaré l'accusé coupable des faits retenus contre et l'a condamné à 10 ans de réclusion criminelle.