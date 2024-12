Dakar: Dieynaba Ndiaye libre !

Le juge de la chambre correctionnelle de la Cour d'appel de Dakar a accordé ce lundi une liberté provisoire à Dieynaba Ndiaye, arrêtée pour collecte de données illicites.



Rappelons que Dieynaba Ndiaye a été doublement victime : non seulement elle a subi des violences conjugales, mais elle a également été emprisonnée. Des images montrant son visage ensanglanté ont été largement partagées sur les réseaux sociaux, accompagnées du hashtag "Justice pour Dieyna" au moment des faits. Ironie du sort, c'est elle qui a été placée en détention pendant trois mois, accusée par son mari d'avoir partagé des vidéos intimes.



Cependant, Dieynaba ne s'est pas laissée faire. Elle a déposé plainte contre son mari, Alioune Badara Mbacké, pour "coups et blessures volontaires, violences, voies de fait, injures et non-assistance à personne en danger".



Mme Mbacké s'appuyait sur un certificat médical attestant d'une incapacité temporaire de travail (ITT) de 10 jours, ainsi que sur des images des violences qu'elle a subies.



Cependant, le mari n'a été condamné qu'à 45 jours de prison.