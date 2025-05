1er mai : l’APR dénonce « la précarisation des travailleurs » et fustige la gouvernance actuelle

"Le Président Macky Sall et l’APR ont toujours inscrit leur action dans la conviction que le travail est un levier d’inclusion et de progrès social", a rappelé le communiqué. Le parti se félicite des acquis obtenus durant les 12 années de gouvernance de Macky Sall, citant la tenue de conférences sociales, la revalorisation des salaires et des pensions, les subventions sociales telles que la CMU et les bourses de sécurité sociale, "aujourd’hui suspendues depuis l’arrivée des nouvelles autorités", a-t-il déploré.



Mais l’essentiel du message est un réquisitoire contre le gouvernement actuel, accusé d’"incurie", de "blocage de l’économie", et de "multiplication des licenciements abusifs" dans plusieurs institutions publiques, notamment la CDC, le Port autonome de Dakar, le FONGIP ou encore la SAPCO.



Le SEN de l’APR met aussi en garde contre un risque de retour à des "ajustements structurels", conséquence, selon lui, d’un climat d’instabilité et d’un affaiblissement de la crédibilité économique du pays. "Le rapport controversé de la Cour des comptes n’a fait que renforcer les inquiétudes, aussi bien au niveau national qu’international", a souligné la déclaration.



Le parti a dénoncé "un climat de terreur", une "politique de règlement de comptes" marquée par des arrestations d’opposants, de journalistes et de chefs d’entreprise. Selon l’APR, plus de 300 organes de presse seraient actuellement "à l’arrêt".



Face à cette situation jugée préoccupante, l’APR appelle à la mobilisation : elle condamne "les politiques régressives du pouvoir actuel"; exige "la réintégration des travailleurs injustement licenciés" et exprime sa "solidarité militante à tous les travailleurs en lutte".



Enfin, le parti invite "tous les démocrates et républicains" à faire bloc contre ce qu’il qualifie de "dérives dictatoriales" menaçant les acquis sociaux, la démocratie et la cohésion nationale.