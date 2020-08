Dakar : Doyna, Aar Li Nu Bokk et Noo Lank, déterminés à marcher vendredi

Les mouvements Doyna, Aar Li Nu Bokk et Noo Lank annoncent une manifestation vendredi dans les rues de Dakar, pour exiger notamment une violation des droits des travailleurs de PCCI, la spoliation foncière, la déglaciation de la forêt de Mbao.



« Maintenant que notre lettre d’information est déposée, nous demandons à l’Etat de faire tout pour que notre manifestation ait lieu. Parce que le président Macky Sall ne peut pas confiner les libertés des Sénégalais en laissant circuler des virus qui sont beaucoup plus dangereux que le coronavirus. Le collectif est déterminé et plus que jamais engagé pour maintenir sa marche du vendredi 14 août », a déclaré le porte-parole du jour Ababacar Kane, face à la presse.



Selon Pape Abdoulaye Touré, la seule chose qui peut les empêcher de tenir leur marche, c’est la satisfaction de l’ensemble des problèmes que rencontrent les différents collectifs des trois plateformes. « Nous sommes dans un régime déclaratif. Nous étions tenus d’informer de la tenue au préfet de Dakar. Nous l’ avons fait. Et s’il n’y a pas une notification d’interdiction, cela veut dire que la marche est autorisée », a-t-il expliqué.



Interrogés sur le contexte de la manifestation avec l’augmentation des cas positifs au coronavirus et l’interdiction des rassemblements, les organisateurs de la marche soutiennent qu’ils feront tout pour se conformer aux exigences du contexte épidémiologique.