Dakar : La TikTokeuse Fatimata Traoré arrêtée pour des faits présumés d'escroquerie et trafic de drogue

La Tik-Tokeuse Fatimata Traoré, connue sous le pseudonyme «Imane», traverse une mauvaise passe. La jeune femme de 21 ans a été interpellée dans le cadre d’une affaire mêlant escroquerie et trafic de drogue.



Selon des informations publiées par le quotidien Libération, la suspecte a été arrêtée à la suite d’une information judiciaire ouverte pour détention et trafic de drogue. Très active sur les réseaux sociaux, elle ferait également l’objet d’accusations liées à des faits d’escroquerie.



Imane Traoré aurait été appréhendée dans le secteur de la Cité Yves Niang avant d’être conduite devant le parquet de Pikine-Guédiawaye, dans la banlieue de Dakar. Elle a ensuite été placée en garde à vue par la Division spéciale de cybersécurité (DSC), qui poursuit les investigations.



Toujours le journal, l’enquête vise à déterminer l’ampleur des faits et d’éventuelles ramifications. L’affaire suscite déjà de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux, où la jeune femme comptait une importante communauté.