PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
Dakar : La TikTokeuse Fatimata Traoré arrêtée pour des faits présumés d'escroquerie et trafic de drogue



Dakar : La TikTokeuse Fatimata Traoré arrêtée pour des faits présumés d'escroquerie et trafic de drogue
La Tik-Tokeuse Fatimata Traoré, connue sous le pseudonyme «Imane», traverse une mauvaise passe. La jeune femme de 21 ans a été interpellée dans le cadre d’une affaire mêlant escroquerie et trafic de drogue. 

Selon des informations publiées par le quotidien Libération, la suspecte a été arrêtée à la suite d’une information judiciaire ouverte pour détention et trafic de drogue. Très active sur les réseaux sociaux, elle ferait également l’objet d’accusations liées à des faits d’escroquerie.

Imane Traoré aurait été appréhendée dans le secteur de la Cité Yves Niang avant d’être conduite devant le parquet de Pikine-Guédiawaye, dans la banlieue de Dakar. Elle a ensuite été placée en garde à vue par la Division spéciale de cybersécurité (DSC), qui poursuit les investigations.

Toujours le journal, l’enquête vise à déterminer l’ampleur des faits et d’éventuelles ramifications. L’affaire suscite déjà de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux, où la jeune femme comptait une importante communauté.
Nènè Diakité (Stagiaire)

Vendredi 27 Février 2026 - 15:28


