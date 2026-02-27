Sédhiou : un conducteur de moto arrêté avec deux kilos de chanvre indien dissimulés dans un sac

Lors d’un contrôle de routine, la Brigade Territoriale de Sédhiou (sud) a intercepté, le 23 février 2026, vers 17h45, une moto de type Jakarta circulant sur la RR21 dans le sens Sédhiou–Kolda. Le conducteur a été interpellé en possession de deux (02) kilogrammes de chanvre indien dissimulés dans un sac, dans le secteur de Diannah Malary, après une longue course-poursuite.



D’après un communiqué de la gendarmerie, à la vue du dispositif, le conducteur a refusé d’obtempérer et a tenté de forcer le passage. La drogue et la moto ont été saisis. Quant au mis en cause, il a été déféré devant les autorités judiciaires compétentes.