Kédougou : une bande armée démantelée, six individus arrêtés, deux fusils et une machette saisis

La Section de recherches de Kédougou (sud-est) a démantelé le réseau d’un groupe de présumés malfaiteurs spécialisés dans les vols à main armée opérant depuis le mois d’août 2025 dans plusieurs localités de la région, notamment à Bantaco, Djindji, Samécouta et les environs. Cette action qui fait suite à un recoupement d’informations a conduit à l’arrestation de six (06) individus et à la saisie de plusieurs matériels dont deux fusils et une machette.



D’après un communiqué de la gendarmerie, depuis août 2025, cette bande multipliait les attaques armées, semant la panique et la terreur au sein des populations. Leur mode opératoire consistait à occuper des axes stratégiques et points de passage fréquentés par les orpailleurs et les commerçants se rendant vers les sites d’orpaillage.



Armés de fusils AK-47, de fusils de chasse, de coupe-coupe, de couteaux et de bâtons, les mis en cause agissaient en petits groupes, après une préparation minutieuse de leurs actions, opérant de nuit et encagoulés.



À la suite de plusieurs attaques perpétrées entre le 23 janvier et le 13 février 2026, les investigations menées par les enquêteurs, entre le 18 et le 25 février 2026, ont permis l’interpellation des six (06) membres de la bande et la saisie d’un fusil AK-47 avec 06 munitions de calibre 5,56 mm, un fusil de chasse avec 02 munitions de calibre 12, une machette, deux bœufs, un appareil détecteur d’or, des cagoules de différentes couleurs, 02 motos de marque TVS et deux motos.



Les prévenus sont poursuivis pour «association de malfaiteurs, vols commis en réunion avec usage d’armes à feu et vol de bétail».

L’enquête suit son cours.