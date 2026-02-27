Sénégal : les députés adoptent la mise en accusation de Me Bocar Thiam devant la Haute cour de justice

L’Assemblée nationale du Sénégal a adopté, ce vendredi 27 février, la résolution de mise en accusation de Me Moussar Bocar Thiam devant la haute cour de justice. Après des débats houleux entre les députés du pouvoir et ceux de l’opposition, 104 parlementaires ont voté "Pour", neuf (09) ont voté "Contre", trois (03) se sont abstenus.



L’ancien ministre Moussa Bocar Thiam est visé par le dossier de l’aménagement du Parc des technologies numériques, rebaptisé «Sénégal Connect Park», qui avait valu l’emprisonnement à des cadres du ministère de la Communication et des télécommunications sous Macky Sall.



Depuis le début, il a constamment contesté les accusations et tenté de faire annuler la procédure, à travers des actions engagées auprès de la Cour suprême, du Conseil de l’ordre des avocats et du Conseil constitutionnel.



Avant l’adoption de la résolution de ce vendredi, l’ancien ministre, actuellement en Europe, avait néanmoins assuré sa «totale disponibilité» à renter au Sénégal pour faire face à la justice, «persuadé qu’aucun magistrat ne donnera de suite à un complot qui vise exclusivement à museler un adversaire politique».