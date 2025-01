Dakar : Un faux "ministre-conseiller" démasqué pour avoir escroqué des candidats à l'émigration

Un réseau d’escroquerie, orchestré par un individu se faisant passer pour un "ministre conseiller", de l'ancien président sénégalais Macky Sall a été démantelé par la Division des investigations criminelles (DIC). Le principal suspect, A. Mboup, a réussi à soutirer plus de 13 millions de francs CFA à une dizaine de candidats à l’émigration, en leur promettant des voyages fictifs en Europe.



À en croire les informations de L’Observateur, le mis en cause, se faisant passer pour une personnalité influente et bien introduite dans les cercles étatiques, proposait à ses victimes d’intégrer des programmes imaginaires comme un "projet agricole sénégalo-espagnol" ou le programme gouvernemental « Xëyu ndaw ñi ». Ces initiatives, selon ses dires, visaient à recruter des jeunes pour travailler en Espagne moyennant des frais de dossier de 2,5 millions de francs CFA par candidat.



Pour paraître crédible, l’escroc recevait ses victimes dans une luxueuse villa située à Kounoune et affichait un profil rassurant. Il exigeait un acompte de 500 000 F CFA à chaque candidat, leur promettant un départ sous un délai d’un mois.



Dans un premier temps, le sieur Mboup a escroqué trois personnes, empochant plus de 2,2 millions de francs CFA. Encouragé par son succès, il a convaincu un second groupe de quatre jeunes, à qui il a soutiré plus de 11 millions de francs CFA. Au total, il a collecté près de 14 millions avant que ses victimes ne commencent à douter de sa fiabilité.



Sans nouvelles après plus d’un an d’attente, les candidats qui se sont sentis trahis ont déposé plainte auprès de la Division des investigations criminelles (DIC). Après une enquête approfondie, le faux ministre conseiller a été arrêté à son domicile. Lors de son interrogatoire, il a reconnu les faits et a tenté de justifier ses agissements en impliquant un complice présumé basé en Espagne. Il a affirmé avoir été contacté par un certain I. Mbaye, prétendument chargé du recrutement de travailleurs agricoles pour le compte du Sénégal.



Pour sa défense, il a indiqué qu’un changement dans le mode de sélection des candidats par les nouvelles autorités sénégalaises l’avait empêché de respecter ses engagements, rapporte le journal.