Dakar accueille les 7 et 8 mars, le 20e Salon International de l'Energie et du Pétrole en Afrique (SIEPA)

Le ministère du Pétrole et des Energies, l'Association Sénégalaise pour le Développement de l'Energie en Afrique (ASDEA) et l'Association pour le Développement de l'Energie en Afrique (ADEA) organisent la 20ème édition du Salon International de l'Energie et du Pétrole en Afrique (SIEPA), du 7 au 8 mars 2023 à Dakar, selon une note d’information de l’ASDEA.



"La cérémonie officielle d'ouverture, se tiendra le mardi 7 mars 2023 à partir de 9h et sera présidée par Monsieur Amadou BA, Premier Ministre du Sénégal", précise la note.



"Il est attendu la participation de Madame la Ministre du Pétrole et des Energies, des représentants des ministères de l'Energie de la sous-région, les organismes régionaux en charge de l'énergie, les compagnies pétrolières, gazières, les sociétés d'électricité et d'énergies renouvelables, les professionnels du secteur de l'énergie travaillant en Afrique, les sociétés clientes de l'industrie pétrolière, les banques et les bailleurs de fonds, les représentants du monde académique et de l'administration", lit-on dans le document.



Le SIEPA 2023 se tient à l'heure où le Sénégal s'apprête à démarrer la phase de production d'hydrocarbures depuis l'annonce de la découverte d'importants gisements de pétrole et de gaz en 2014. Les discussions porteront donc sur les grandes évolutions du secteur de l'énergie à moyen et sur le long terme, permettant d'apporter un éclairage nouveau sur les perspectives énergétiques en Afrique et dans la sous-région.



Créée le 14 mars 2007, l'ASDEA se veut un creuset de réflexion, d'analyse critique et de propositions de solutions aux questions de développement de l'énergie. Elle regroupe des ingénieurs, des économistes, des gestionnaires et des professionnels ainsi que des entreprises opérant dans le secteur de l'énergie au Sénégal.



En effet, conscients qu'une approche coordonnée de réflexion sur les enjeux énergétiques en Afrique garantirait une étude globale des différentes problématiques, ses membres ont décidé de se regrouper pour échanger, débattre de thèmes majeurs et faire des recommandations.



"L'ASDEA a donc pour objectif de réfléchir sur les enjeux énergétiques en Afrique et sur l'accès à l'énergie dans des conditions de coût et de sécurité raisonnables pour un développement durable. Il s'agit de déterminer les moyens à mettre en œuvre pour développer la production et la consommation d'énergie, en particulier d'électricité, mais également des énergies alternatives comme le solaire et le biocarburant, à des coûts compatibles avec le niveau de vie des populations", poursuit la note.



L'Association pour le Développement de l'Energie en Afrique (ADEA) est un cadre de réflexion composé d'acteurs concernés par les problèmes de l'énergie en Afrique. "L'ADEA réfléchit sur les enjeux énergétiques en Afrique, l'accès à l'énergie dans des conditions de coût et de sécurité raisonnables. Pour atteindre ses objectifs, elle met en œuvre divers moyens comme le Salon International de l'Energie et du Pétrole en Afrique, qui regroupe le Sommet de l'Énergie et du Développement", mentionne le document.