Dakar : entre rivalité, lutte pour la survie, le destin funeste des vendeuses de sachets d'eau

Des soutiens familiaux



Les petites vendeuses, équipées de sacoches et de pochettes attachées à leur taille, font face à une concurrence. Ruisselant de sueur, elles s'épongent le visage avec leurs habits, démontrant ainsi le dur labeur qu'elles accomplissent au quotidien. Aissatou, loin d'être la seule dans cette situation, incarne la réalité de nombreuses jeunes filles déscolarisées, qui voient dans la vente de sachets d'eau une nécessité pour assurer leur survie et aider leur famille.



Au cœur du quartier Castor, les petites vendeuses de sachets d'eau ne sont pas seules dans leur besogne quotidien. Souvent, elles sont accompagnées de leurs mères, qui tiennent divers commerces, tels que la vente d'arachides ou de fruits, notamment des pommes, des clémentines et des oranges. C'est dans ce contexte que Madjiguéne, une fillette de huit ans, a fait le choix difficile d'abandonner l'école pour se joindre à sa mère et contribuer à la gestion de la vente de sachets d'eau. Le visage juvénile orné de grands yeux, les lèvres gercées et les bras frêles, Madjiguéne porte une robe verte ornée de froufrous. Assise sur un bidon vide d'huile de 20 litres, elle s'active à griller des arachides pendant que sa mère allaite son petit frère âgé d'un an et demi. Malgré sa petite taille, la fillette démontre déjà une compréhension impressionnante des transactions financières liées à la vente. « Pose les 1000 francs et prends 800 francs », lance-t-elle à un client qui vient d'acheter 200 francs d'arachides.



La mère de Madjiguéne, prenant la parole à sa place, explique que ses maigres moyens ne lui permettaient plus de maintenir sa fille à l'école depuis le décès de son mari. Madjiguéne a ainsi été déscolarisée en classe de CP en 2022. Malgré cette réalité, la fillette est devenue une ressource précieuse et d'une grande aide pour sa mère. Chaque jour, elle l'accompagne dans ses activités et prend en charge les transactions avec les clients.



Elles sont nombreuses les jeunes filles qui ont quitté les bancs de l'école pour soutenir leur famille. À Thiaroye, sur l'autoroute à péage, les vendeuses bravent les voitures en mouvement, risquant leur sécurité pour vendre leurs sachets d'eau. Cette pratique dangereuse est parfois interdite par la police, consciente des risques encourus.



À l’arrêt de bus de Poste Thiaroye sur l'autoroute à péage, les vendeuses défient les voitures, criant « le sachet à 50 francs, c'est glacé et c'est frais ! » Une technique risquée, selon Nabou, une vendeuse de fruits. « Des voitures roulent à vive allure et renversent parfois des vendeuses de sachets d'eau. » Selon elle, la police intervient souvent, mais la détermination persiste.