Dakar : l’Etat lance officiellement les plateformes e-Justice et Jokko Ak Yoon

Le ministère de la Justice a procédé, ce jeudi 10 septembre 2026, au palais de justice de Dakar, au lancement officiel de deux plateformes numériques, « E-Justice » et «Jokko Yoon», destinées respectivement à moderniser la gestion des procédures judiciaires et à renforcer les échanges entre l’administration judiciaire et les citoyens. Le ministre de la Justice, empêché, était représenté par son directeur de cabinet, Samba Kane.



Présentée comme le « socle métier » de la transformation numérique des juridictions, E-Justice doit accompagner progressivement la dématérialisation des chaînes judiciaires pénale, civile, commerciale et sociale. Elle vise notamment à améliorer la gestion des procédures, fluidifier la circulation de l’information, renforcer la traçabilité et la sécurité des données, tout en contribuant à réduire les délais de traitement.



De son côté, Jokko Yoon se veut un espace d’écoute et de dialogue entre la justice et les citoyens. La plateforme permettra aux usagers d’adresser une demande d’information, une réclamation, un signalement, une suggestion ou une contestation. Chaque requête sera enregistrée, orientée vers le service compétent et suivie jusqu’à la réponse. Elle ne servira toutefois pas à demander ou délivrer des actes et documents administratifs ou judiciaires.



Le lancement de ces deux plateformes s’inscrit dans l’agenda Sénégal 2050 et le New Deal Technologique. Pour éviter une fracture numérique, le ministère prévoit également la mise en place d’un centre d’appels et de numéros verts destinés à accompagner les citoyens peu familiers avec les outils numériques. La cérémonie a par ailleurs été marquée par une remise de trophées et d’équipements informatiques, notamment des ordinateurs, aux acteurs ayant contribué à cette transformation.