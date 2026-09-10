Restructuration de la dette au Sénégal : des créanciers s'arment de conseils juridiques de premier plan

Selon une information de Reuters, un groupe d'obligataires sénégalais « a nommé le cabinet White and Case comme conseiller juridique ».



Cette coalition de créanciers, qui « compte au moins huit gestionnaires de fonds parmi ses membres », s'est structurée après que le pays ouest-africain a officialisé son intention de restructurer sa dette souveraine.



Cette mobilisation financière intervient alors que le Sénégal fait face à une crise de la dette depuis 2024, consécutive à la révélation de milliards d'emprunts dissimulés par l'exécutif précédent.



Fondé à New York en 1901 et solidement implanté à l'international, le cabinet White & Case s'est forgé une solide réputation dans la gestion des crises financières mondiales, fort d'une expertise reconnue en matière de restructuration de dettes souveraines qu'il met désormais au service des obligataires sénégalais après avoir conseillé par le passé des gouvernements comme ceux de l'Éthiopie et de l'Ukraine ou des créanciers au Liban et au Sri Lanka.

