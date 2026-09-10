Dakar : deux présumés trafiquants interpellés à Gueule-Tapée, 50 grammes de crack saisis

‎Afin d’infléchir la courbe d’insécurité dans la capitale, la Brigade de Recherches de Dakar, dans le cadre de ses missions de lutte contre la criminalité, a mené, le mercredi 9 septembre 2026, une opération dans le secteur de Gueule Tapée, notamment dans une ruelle communément appelée « Sans Loi », zone faisant l’objet d’une attention particulière des enquêteurs en raison de renseignements relatifs à la circulation de stupéfiants.

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Selon la Gendarmerie nationale, ‎l’opération menée par la Brigade sur la base d’informations recueillies, a permis l’interpellation de deux (2) individus activement recherchés pour leur implication présumée dans la distribution de drogue dure dans plusieurs quartiers de Dakar.

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‎Lors de la perquisition effectuée au domicile de l’un des suspects, les gendarmes ont mis la main sur 50 grammes de crack. Ce réseau approvisionnait plusieurs points de vente à Dakar.

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‎Les deux mis en cause ont été placés en garde à vue à la Brigade de recherches de Dakar pour les besoins de l’enquête.