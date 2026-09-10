Dakar : deux présumés trafiquants interpellés à Gueule-Tapée, 50 grammes de crack saisis

Afin d’infléchir la courbe d’insécurité dans la capitale, la Brigade de Recherches de Dakar, dans le cadre de ses missions de lutte contre la criminalité, a mené, le mercredi 9 septembre 2026, une opération dans le secteur de Gueule Tapée, notamment dans une ruelle communément appelée « Sans Loi », zone faisant l’objet d’une attention particulière des enquêteurs en raison de renseignements relatifs à la circulation de stupéfiants.
Selon la Gendarmerie nationale, l’opération menée par la Brigade sur la base d’informations recueillies, a permis l’interpellation de deux (2) individus activement recherchés pour leur implication présumée dans la distribution de drogue dure dans plusieurs quartiers de Dakar.
Lors de la perquisition effectuée au domicile de l’un des suspects, les gendarmes ont mis la main sur 50 grammes de crack. Ce réseau approvisionnait plusieurs points de vente à Dakar.
Les deux mis en cause ont été placés en garde à vue à la Brigade de recherches de Dakar pour les besoins de l’enquête.
Selon la Gendarmerie nationale, l’opération menée par la Brigade sur la base d’informations recueillies, a permis l’interpellation de deux (2) individus activement recherchés pour leur implication présumée dans la distribution de drogue dure dans plusieurs quartiers de Dakar.
Lors de la perquisition effectuée au domicile de l’un des suspects, les gendarmes ont mis la main sur 50 grammes de crack. Ce réseau approvisionnait plusieurs points de vente à Dakar.
Les deux mis en cause ont été placés en garde à vue à la Brigade de recherches de Dakar pour les besoins de l’enquête.
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