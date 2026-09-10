JOJ Dakar 2026 : la flamme allumée à Athènes, le Sénégal promet des Jeux « vrais » et chaleureux

La flamme des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026 a été allumée ce jeudi 10 septembre 2026 au stade panathénaïque d’Athènes, en Grèce. La cérémonie s’est déroulée en présence d’une délégation sénégalaise conduite par la ministre de la Jeunesse et des Sports, Djirèye Clotilde Coly.



À cette occasion, le Sénégal a réaffirmé sa volonté d’être au rendez-vous de cet événement historique, qui se tiendra du 31 octobre au 13 novembre 2026.



Prenant la parole à Athènes, le président du Comité national olympique et sportif sénégalais (CNOSS), Mamadou Diagna Ndiaye, a assuré que le Sénégal et l’Afrique étaient prêts à relever ce défi. « Le Sénégal et l’Afrique vont offrir au monde, à partir du 31 octobre prochain, des Jeux olympiques de la jeunesse peut-être pas parfaits mais vrais, un rendez-vous durant lequel le sport sera pour 14 jours la langue commune du monde », a-t-il déclaré.



Répondant aux interrogations sur la capacité de l’Afrique à organiser un tel événement, le président du CNOSS a lancé : « Le monde pourrait se demander si l’Afrique peut, nous répondons, l’Afrique ne se demande pas si elle peut. Le Sénégal est prêt, l’Afrique est prête. Nous ne promettons pas des Jeux parfaits, nous promettons des Jeux vrais, des Jeux chaleureux durant lesquels le sport sera pour 14 jours la langue commune du monde ».



Le président du Comité olympique grec, Isidoros Kouvelos, a ensuite transmis la torche de la flamme olympique à Mamadou Diagna Ndiaye. Celle-ci a été placée dans une lanterne pour son acheminement vers Dakar, où elle est attendue vendredi.



Pour Mamadou Diagna Ndiaye, les JOJ seront également l’occasion de mettre en avant l’hospitalité sénégalaise. « Le 31 octobre, 2700 jeunes athlètes du monde se retrouveront au Sénégal. Ils y retrouveront l’excellence, l’amitié, le respect. Ils y trouveront aussi quelque chose de magique », a-t-il souligné, en référence à la Téranga.



« La Téranga n’est pas une aptitude ou une attitude qu’on apprend, elle est une manière d’être naturelle qui nous a été transmise comme la flamme elle-même se transmet de porteur en porteur », a ajouté le président du CNOSS.



Les JOJ Dakar 2026 réuniront environ 2700 jeunes athlètes autour de 35 disciplines, dont 25 sports de compétition et 10 sports d’engagement. Les épreuves se dérouleront sur trois principaux sites : Dakar, Diamniadio et Saly.