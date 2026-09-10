Enseignement supérieur : le Sénégal et le Mali renforcent leur coopération universitaire pour faciliter la mobilité des étudiants

Le Sénégal et le Mali ont donné un nouveau souffle à leur coopération académique avec la signature d'une convention entre la Direction générale de l’Enseignement supérieur du Sénégal et la structure Sahel Vision. L'accord vise à faciliter et encadrer l'accès des étudiants maliens aux universités et établissements d'enseignement supérieur sénégalais.



Ce partenariat concrétise la volonté des autorités sénégalaises de consolider les liens universitaires avec le Mali. L'initiative met l'accent sur la mobilité des étudiants, le partage d'expertises et l'élargissement de l'accès à une formation supérieure de qualité pour les apprenants de la sous-région.



La convention s'inscrit dans un processus plus large de rapprochement bilatéral entre Dakar et Bamako. Selon le ministère de l'Enseignement supérieur, cette démarche stratégique participe à l'ambition nationale de positionner l'espace universitaire sénégalais comme un pôle régional de référence en matière de formation et d'excellence académique.