PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
Dakar : l’influenceur Chekhna Nima dit «Chico» condamné à 1 an de prison ferme pour «injures publiques et blasphème»



Le tribunal des flagrants délits de Dakar a condamné à un(1) an de prison ferme, l’influenceur Chekhna Niman, plus connu sous le nom de «Chico», pour «injures publiques et blasphème par le biais d’un système informatique». 

Résidant à Dakar, l’’influenceur malien a été reconnu coupable d’avoir tenu «des propos graves contre l’islam, le prophète (psl), la communauté musulmane qu'il a qualifiée de voleuse», sur les réseaux sociaux. Pour sa défense, selon le quotidien Libération, dans l’édition de ce jeudi, Chico a prétendu que toutes les vidéos incriminées auraient été «coupées et tronquées», avant de présenter ses excuses. 

Pour rappel, Chico a été jugé après deux (02) plaintes déposées par le Haut conseil islamique du Mali et la mosquée Masdjid Rahmane dite Jaka Bambara, alors qu’il était sous mandat de dépôt suite à une plainte de l’artiste malien Sidiki Diabaté, qui l’accuse de diffamation.  
Charles KOSSONOU

Jeudi 8 Janvier 2026 - 11:10


