Dakar : la bande d’agresseurs du rond-point de Colobane arrêtée

Les habitants de Médina, Fass, Gueule-Tapée et Colobane peuvent pousser un ouf de soulagement. Le Commissariat de la Médina a mis hors d’état de nuire la bande d’agresseurs, qui opérait au niveau du rond-point. Ils ont été déférés au parquet.



Il s’agit du cerveau du gang Lamine Traoré, Mamadou Traoré, Khadim Fall, Souleymane Ndiaye, Alassane Diouf, et Mame Thierno Dieng. Ils sont poursuivis pour association de malfaiteurs, outrage à agent dans l’exercice de ses fonctions, vol en réunion commis la nuit avec violence et usage d’arme blanche, violence et voies de faits et rébellion.



Leur interpellation a été rendue possible après qu’ils aient violemment attaqué et blessé un policier, Moussa Marone, en service au niveau du rond-point; informe L'AS. Ce dernier leur a demandé d’arrêter leurs agissements consistant à voler les citoyens qui empruntaient des cars rapides.



Irrités par ces remontrances, les mis en cause se sont jetés sur le policier en tenue en lui balançant des pierres, lui occasionnant des blessures.



Arrêté, Mamadou Traoré qui s’était permis de lacérer son visage avec une lame pour intimider l’agent, a reconnu les faits. Les autres membres de la bande ont été par la suite interpellés