Dakar : la pose de la première pierre du Grand Hôpital des Parcelles Assainies annoncée pour septembre 2026

La pose de la première pierre du Grand Hôpital des Parcelles Assainies devrait intervenir au plus tard en septembre 2026. L'annonce a été faite ce mercredi par le maire de la Ville de Dakar, Abass Fall, à l'occasion de l'ouverture de la deuxième session ordinaire du Conseil municipal.



Revenant sur l'état d'avancement du projet, l'édile de la capitale a fait part des progrès enregistrés dans le traitement de ce dossier, avant d'annoncer que « la pose de la première pierre du Grand Hôpital des Parcelles Assainies se tiendra en août ou, au plus tard, en septembre 2026 », selon une note d'information de la Ville de Dakar.



Abass Fall a également salué l'appui du ministère de la Santé et de l'Action sociale dans la concrétisation de cette infrastructure sanitaire attendue par les populations.



Par ailleurs, le maire est revenu sur sa volonté « d'améliorer le service public par la mise sur pied de la plateforme numérique de la Ville de Dakar » pour la « simplification et la dématérialisation des démarches et des procédures » et ce, dans l'optique de « renforcer la transparence et de raccourcir les délais dans la résolution des demandes».



Selon lui, ces différentes réformes contribueront à rapprocher davantage l'administration des citoyens et à répondre plus efficacement à leurs attentes.



La séance s'est achevée sur cette note d'optimisme, en attendant la tenue de la plénière prévue lundi prochain, à l'issue des travaux des inter commissions.



