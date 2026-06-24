FIPE-UEMOA : les médias mobilisés pour raconter et accompagner la transformation économique de la sous-région

La Plateforme des Médias de l’UEMOA a lancé ce mercredi à Dakar la première édition du Forum International de la Presse Économique de l’Afrique de l’Ouest (FIPE-UEMOA). Organisé en partenariat avec la Commission de l’UEMOA, ce sommet de haut niveau s’est fixé un objectif central : renforcer les compétences des journalistes économiques pour en faire de véritables moteurs du développement et de l'intégration régionale.





​Transformer les médias en leviers stratégiques



​Face aux mutations globales, l'ambition de ce forum est de structurer la parole économique en Afrique de l'Ouest. Selon Ismaïla, coordonnateur de la Plateforme qui regroupe près de 300 médias, la feuille de route s'articule autour de trois priorités : stimuler l'investissement public et privé, accroître la compétitivité de l'espace communautaire et doter la presse d'une capacité d'analyse pointue. Cet objectif est partagé par la Commission de l'UEMOA, qui parraine l'événement pour pousser les journalistes à chercher l'information à la source afin de vulgariser efficacement les grands chantiers communautaires auprès des citoyens.





Un immense potentiel freiné par des blocages structurels



​Cet effort de formation vise à raconter et à soutenir l'économie régionale de l'intérieur, là où les paradoxes sont flagrants. Sur le plan des opportunités, la zone UEMOA affiche une résilience remarquable avec une croissance projetée à 6,2 % pour 2026 et une force démographique interne sans équivalent, incarnée par 360 millions de jeunes de moins de 30 ans.





​« En tant que médias économiques, nous devons accompagner cette dynamique, mais cela demande des outils et de la formation », rappelle le coordinateur de la Plateforme.





​Toutefois, le regard porté sur les réalités internes de la sous-région met en lumière des goulots d'étranglement majeurs. L'économie locale ne génère que 3 millions d'emplois par an face au flux massif de 18 millions de jeunes arrivant sur le marché du travail africain. De plus, les carences logistiques freinent l'intégration, le commerce intra-africain culminant à un faible 16 % des échanges, contre 70 % en Union européenne. C’est pour corriger ces faiblesses internes et attirer les investisseurs que le forum mise sur une information économique crédible et souveraine.

