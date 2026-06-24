Baccalauréat technique : 49,47 % de réussite au premier tour et plus de 400 mentions

Les épreuves du second tour du baccalauréat technique ont débuté ce matin sur l'ensemble du territoire national. Le premier tour enregistre un taux de réussite de 49,47 %. Selon le directeur général de la formation professionnelle, 1 621 candidats sont admis d'office sur les 3 277 participants.



Cette session se démarque par sa qualité. Les examinateurs recensent 412 mentions, dont 8 « Très bien », 64 « Bien » et 400 « Assez bien ». Désormais, 1 122 candidats admissibles passent les épreuves de rattrapage. Avec ce second groupe, la direction « envisage obtenir les 80% » de réussite globale.



Interrogé sur ces fortes performances, le directeur général demande de retenir « surtout la qualité des performances ». Selon lui, « le nombre important de mentions montre que les établissements de formation continue de former des jeunes compétents ». Il rappelle que ce diplôme « stratégique ouvre des perspectives aussi bien vers l'emploi que vers l'enseignement technique ».



Le responsable s’exprimait sur les ondes de la Rfm, explique ces résultats par les « investissements de l'État » et « l'engagement des équipes pédagogiques ». Il salue enfin les « réformes entreprises dans le cadre de la modernisation » et « l'amélioration progressive des équipements ».