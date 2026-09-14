Dakar : le Parti socialiste «condamne fermement» les menaces de mort visant Babacar Ba et interpelle l’Etat

Au Sénégal, le président du Forum du Justiciable (société civile), Babacar Ba, a récemment fait l'objet d'agressions verbales et de menaces de mort, provoquant une vive vague d'indignation et une mobilisation majeure au sein de la société civile et des acteurs politiques. Dans un communiqué, le Parti socialiste (opposition) dit «condamner fermement» ces attaques et invite l’Etat et la justice à faire toute la lumière sur cette affaire.



«Le Parti socialiste a appris avec une vive préoccupation les menaces et actes d’intimidation dont fait l’objet M. Babacar Ba, acteur engagé du débat public et de la société civile. Le Parti socialiste condamne avec la plus grande fermeté toute forme d’agression, de menace ou de violence dirigée contre un citoyen en raison de ses paroles, de ses opinions, de ses convictions ou de ses prises de position», a écrit le parti, rappelant qu’une «démocratie forte ne cherche pas à faire taire les voix qui dérangent, elle les écoute».



Par ailleurs, le parti d’opposition a appelé les autorités compétentes à «prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer sa sécurité et celle de toute personne faisant l’objet de menaces», demandant également que «toute la lumière soit faite sur les faits, que leurs auteurs soient identifiés» et sanctionnés.



Pour rappel, le 11 septembre 2026, vers 13h22, Babacar Ba aurait été intercepté au rond-point de Hann Maristes à Dakar par deux individus circulant à bord d'un pick-up Ford F-150 noir sans plaque d'immatriculation. Ces derniers lui auraient proféré de virulentes insultes ainsi que des menaces de mort directes avant de prendre la fuite.