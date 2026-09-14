6e édition de la session de sensibilisation : L’UEMOA mise sur les médias pour renforcer son intégration régionale

À Ouagadougou, la capitale burkinabè qui abrite le siège de l’organe exécutif de l’Union, s'est ouverte ce 14 septembre 2026 la sixième édition de la session de sensibilisation des journalistes des États membres de l'UEMOA sur les chantiers de l'Union. Cette rencontre réunit des professionnels des médias venus des huit pays de l'espace communautaire.





Prenant la parole au nom du Président de la Commission, Abdoulaye Diop, la Conseillère technique en communication, Aminata Mbodj, a salué la forte mobilisation de la presse malgré des agendas chargés. Selon elle, « le processus d'intégration régionale ne peut se faire sans l'adhésion des populations », une adhésion qui « passe nécessairement par une information juste, crédible, accessible et de qualité ».





Ce partenariat noué depuis 2021 avec la Plateforme des Médias de l’UEMOA s'est illustré à travers des actions d'envergure, à l'instar du colloque d'Abidjan en 2025 et du Forum international de la presse économique (FIPE-UEMOA) tenu en juin 2026 à Dakar. À travers ces initiatives, la Commission réaffirme son engagement à valoriser l'excellence journalistique au service du développement économique régional.

