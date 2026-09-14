Diourbel : un agent de la direction de l’emploi condamné pour escroquerie

Un agent à la direction de l’emploi et ancien président du regroupement des handicapés de Diourbel, C.A.L Thioune, 42 ans, a été condamné jeudi 10 septembre 2026 à 18 mois de prison ferme et à 100 000 FCfa d’amende par le Tribunal de grande instance de Diourbel. Il a été reconnu coupable d’escroquerie pour avoir soutiré 150 000 FCfa à une mère de famille en lui faisant croire qu’il pouvait obtenir la libération de son fils grâce à ses relations avec le Procureur.



Selon L’Observateur, les faits remontent au début du mois de juillet 2026. F. Gueye, mère de six enfants, s’était rendue au Palais de justice pour obtenir une autorisation de visite afin de voir son fils, détenu à la Maison d’arrêt et de correction de Diourbel. C’est à cette occasion que C.A.L Thioune l’aurait approchée, lui proposant son aide. Il lui aurait fait croire qu’il pouvait intervenir auprès du substitut du Procureur pour faire libérer son fils, en échange de 200 000 FCfa.



Faute de pouvoir réunir cette somme, F. Gueye lui a finalement envoyé 150 000 FCfa par transfert mobile money. Plusieurs jours plus tard, l’escroc présumé lui aurait envoyé une photo d’un homme couché sur un lit d’hôpital, la faisant croire que son fils était malade. Alertée, la mère a saisi le commissariat central de Diourbel. C.A.L Thioune a été arrêté puis placé sous mandat de dépôt.



À la barre, le prévenu a nié les faits, mais les éléments produits par la partie civile, notamment une capture d’écran du transfert d’argent et des audios échangés sur WhatsApp, ont été retenus par le tribunal. Le parquet avait requis cinq ans de prison ferme et un million de FCfa d’amende.



Après délibération, C.A.L Thioune a finalement été condamné à 18 mois de prison ferme et 100 000 FCfa d’amende.