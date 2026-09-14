Touba : un garçon de 12 ans victime d’abus sexuels présumés

M. Guéye, un garçon de 12 ans, en rupture familiale, aurait été victime d’abus sexuels à Touba. Selon L’Observateur, l’enfant a quitté Mbour avec A. Diallo, un gambien de 16 ans pour rejoindre la ville sainte, dans l’espoir de trouver une meilleure situation.



Les deux jeunes, qui se seraient rencontrés à Mbour, ont quitté la ville le 8 septembre 2026. Arrivés à Touba, ils auraient vécu de petits travaux de récupération de déchets et d’objets abandonnés pour subvenir à leurs besoins. Leur comportement aux abords de la Grande Mosquée aurait toutefois attiré l’attention des enquêteurs, qui les ont interpellés.



Selon le journal, l’adolescent de 16 ans aurait reconnu les faits lors de son interrogatoire. Le procureur de la république a été informé. Une enquête a été ouverte afin de faire toute la lumière sur cette affaire d’actes contre nature et de pédophilie, avec notamment des examens médicaux et une prise en charge du jeune garçon.