Washington : une rencontre prévue le 15 septembre entre Diomaye et la directrice générale du FMI

Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye effectue une visite de travail à Washington les 14 et 15 septembre 2026. Il s’agit d’une étape hautement stratégique qui intervient quelques jours seulement après la conclusion d'un accord technique de 2,2 milliards de dollars avec le Fonds monétaire international (FMI).



Au cours de cette rencontre, selon plusieurs sources, il rencontrera la Directrice générale du FMI, Kristalina Georgieva. Les échanges porteront notamment sur le programme de réformes économiques du pays, ainsi que des initiatives entreprises pour la soutenabilité de la dette.