Dakar : sept personnes interpellées pour «mise en danger de la vie d'autrui et proxénétisme»

Le Commissariat spécial du Tourisme a procédé, ce 10 août 2026, à la conduite au parquet de sept individus «pour non-inscription au fichier sanitaire, mise en danger de la vie d'autrui et proxénétisme», selon un communiqué de la Police.



D'après les éléments de l'enquête, le service a reçu une information faisant état d'un réseau «intense de proxénétisme, de prostitution clandestine et de blanchiment de capitaux implanté au sein d'un restaurant-bar et auberge sis à Nord Foire». La même source signalait que l'activité impliquait principalement des prostituées d'origine étrangère ainsi que des mineures.



Face à la gravité de ces signalements, une descente effectuée sur les lieux a permis d'interpeler cinq prostituées — une de nationalité sénégalaise et quatre de nationalité nigériane — pour non-inscription au fichier sanitaire et social (NIFSS) et mise en danger de la vie d'autrui. «Celles-ci exerçaient librement la prostitution clandestine dans l'enceinte de l'établissement, avec la complicité active du personnel qui tirait profit de cette activité illégale», précise la Police.



Poursuivant les investigations, la réceptionniste et le gérant ont également été interpellés pour proxénétisme en raison de «leur implication directe» dans cette affaire.



Au terme de la procédure, l'ensemble des mis en cause a été déféré au parquet.