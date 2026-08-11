Conseil constitutionnel: Ousmane Diagne promet une justice «indépendante et impartiale»

Nommé membre et président du Conseil constitutionnel en remplacement de feu Mamadou Badio Camara, par décret du 13 juillet 2026, le magistrat Ousmane Diagne a officiellement pris ses fonctions de président du Conseil constitutionnel ce mardi 11 août 2026. Il a prêté serment lors d’une cérémonie solennelle tenue dans la salle d’audience de la Cour suprême.



« La loyauté sera le principe directeur de mon action »



L’ancien ministre de la Justice, Ousmane Diagne, a d’abord exprimé sa gratitude pour la confiance placée en lui. « En prenant place aujourd’hui à sa présidence, j’ai ressenti davantage le poids de la responsabilité que la satisfaction de l’accomplissement que cette charge implique », a-t-il déclaré lors de son discours après sa prestation de serment.



Ousmane Diagne a ensuite rendu hommage à ses prédécesseurs, qui, selon lui, ont contribué à « asseoir » l’autorité et la crédibilité du Conseil constitutionnel. « Ils ont montré que le juge constitutionnel était véritablement à la hauteur de sa mission et que, malgré les difficultés de tous ordres, il devait rester fidèle à sa mission », a-t-il souligné.



Il a également remercié les autorités judiciaires ainsi que les membres du Conseil constitutionnel. « Je connais votre expérience et votre attachement à cette institution. Je mesure la chance qui est la mienne de vous servir, dans le respect de nos différences d’analyse, mais toujours dans l’unité de notre mission», a-t-il indiqué en s’adressant à ses collègues.



Pour le nouveau président, la force des institutions repose avant tout sur la loyauté de ceux qui les servent. « Les institutions ne tirent pas leur force de la puissance des personnes, mais de la loyauté avec laquelle celles-ci les servent. Cette loyauté sera donc le principe directeur de mon action : loyauté à la Constitution, loyauté à l’État de droit et loyauté au principe d’indépendance du juge constitutionnel », a-t-il affirmé.



« Le Conseil constitutionnel protège la souveraineté et la dignité des citoyens »



Dans son discours, le magistrat a rappelé les principales missions du Conseil constitutionnel, notamment la protection des droits et libertés garantis par la Constitution. « C’est à cette institution qu’il revient de protéger les droits et libertés que la Constitution consacre et de nous rappeler, chaque fois que nécessaire, que le pouvoir ne trouve sa légitimité que dans le respect du droit », a-t-il soutenu.



Il estime également que le Conseil constitutionnel joue un rôle central dans la consolidation de la démocratie sénégalaise. « Lorsqu’il examine les contestations qui lui sont soumises et proclame les résultats définitifs des élections, il ne se contente pas d’appliquer les règles de la Constitution. Il protège la souveraineté et la dignité des citoyens », a-t-il expliqué.



Il a également insisté sur le rôle de régulation de l’institution. « Le Conseil constitutionnel est enfin le régulateur du fonctionnement des pouvoirs publics. En veillant au respect de la Constitution, il contribue à préserver l’équilibre des pouvoirs. Il ne gouverne pas, il ne légifère pas et il ne juge pas de l’opportunité des politiques publiques », a-t-il rappelé.