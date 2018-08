Dakar sur la liste des 10 villes les moins vivables au monde

Selon le rapport, l’indisponibilité d’une infrastructure adéquate est également responsable de bon nombre de score bas. Cela est visible dans les villes comme Dacca (Bangladesh, 139e), Harare (Zimbabwe, 135e), Douala (Cameroun, 133e), et Dakar (Sénégal, 131e). Toutefois, l’impact des indicateurs de stabilité, en particulier et ceux liés à la criminalité, ne peut être sous-estimé pour ces centaines de villes.



En Afrique, Johannesburg, a fait bonne figure, occupant la 86e place et devenant la ville la plus agréable du continent. Abidjan, capitale ivoirienne, est la ville qui s’est le mieux améliorée durant les douze derniers mois. Le classement montre que les villes du Moyen-Orient, d’Afrique et d’Asie ont été « désavantagées par la violence, que ce soit le crime, l’insurrection civile, le terrorisme ou la guerre ».



Il faut noter que « la stabilité, la santé, la culture, l’environnement, l’éducation enfin les infrastructures », sont les paramètres qui sont pris en compte par « Economist Intelligent Unit » pour établir son classement de cette année.