Dakar: un camionneur accusé de séquestration et viol sur une vendeuse d’eau de 13 ans

A Dakar, le 17 août 2026, aux environs de 10h, A. Dione (marchande d’eau) s’est présentée au commissariat des HLM accompagnée de A. Diouf, sa fille de 13 ans, en vue de porter une plainte. La gamine aurait été victime de viol, selon Libération, dans l'édition de ce mercredi.



Interrogé sur les faits, la jeune fille a déclaré que le samedi 15 août 2026, vers 18 heures, elle aurait rencontré un conducteur de véhicule de type camionnette, alors qu’elle partait vendre de l’eau à la cite Sodida. Le conducteur aurait pris trois sachets d’eau avant de repartir dans son camion. Elle aurait été contrainte de monter à bord du véhicule dans le souci de réclamer son argent. A. Diouf affirme avoir été enfermée à l’intérieur et violée par le conducteur.



Les éléments de la brigade de recherches en compagnie de la victime se sont rendus sur les lieux où l’individu a été identifié. Il s’agit du nommé Fallou S. (24 ans), domicilié aux Hlm-6. Interrogé sommairement, il a reconnu avoir acheté de l’eau auprès de la fille A. Diouf, tout en confirmant que cette dernière serait montée dans le camion. Les investigations se poursuivent.