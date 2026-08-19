Football sénégalais : Malick Daf en pôle position pour être l’adjoint de Patrick Vieira

Milieu de terrain et ancien capitaine de l’équipe de France, Patrick Vieira (né à Dakar) a été nommé sélectionneur du Sénégal, mardi 18 août, pour un contrat de quatre (04) ans. Parmi les défis majeurs du successeur de Pape Thiaw figurent la préparation active de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2027 et la mission de qualification du Sénégal à la Coupe du monde 2030.



Dans son édition de ce mardi, le journal Les Echos précise que la Fédération sénégalaise de football (FSF) veut faire de Malick Daf l’adjoint de Patrick Vieira. Vainqueur de la CAN U20 en 2023 et référence tactique du championnat sénégalais, il devrait, selon toute vraisemblance, apporter son expertise locale. Agé de 68 ans, l’ancien footballeur international a récemment été sacré champion du Sénégal avec le Teungueth FC (Ligue 1).



Avec un salaire mensuel estimé à 35 millions de FCFA, Patrick Vieira a pour objectif premier de remporter la CAN 2027 co-organisée par le Kenya, la Tanzanie et l’Ouganda.