Dakar : un individu interpellé, 10,5 kg de chanvre indien saisis par la DIC à Sacré-Cœur

La Division des Investigations Criminelles (DIC) a mis fin aux activités d'un trafiquant le samedi 7 mars 2026, dans le cadre de la lutte contre le trafic de stupéfiants. L'individu «a été surpris au rond-point JVC alors qu'il s'apprêtait à livrer sa marchandise», selon un communiqué de la Police.



La fouille de son domicile a permis de consolider les indices graves et concordantes avec la saisie totale de 10,5 kg de chanvre. Malgré un système de défense basé sur l'implication d'un tiers introuvable, le suspect a été placé en garde à vue pour détention et trafic de drogue.

