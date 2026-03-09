Réseau social
Connectez-vous S'inscrire
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
Publicité

Dakar : un individu interpellé, 10,5 kg de chanvre indien saisis par la DIC à Sacré-Cœur



Dakar : un individu interpellé, 10,5 kg de chanvre indien saisis par la DIC à Sacré-Cœur
La Division des Investigations Criminelles (DIC) a mis fin aux activités d'un trafiquant le samedi 7 mars 2026, dans le cadre de la lutte contre le trafic de stupéfiants. L'individu «a été surpris au rond-point JVC alors qu'il s'apprêtait à livrer sa marchandise», selon un communiqué de la Police.

La fouille de son domicile a permis de consolider les indices graves et concordantes avec la saisie totale de 10,5 kg de chanvre. Malgré un système de défense basé sur l'implication d'un tiers introuvable, le suspect a été placé en garde à vue pour détention et trafic de drogue.
Autres articles

Charles KOSSONOU

Lundi 9 Mars 2026 - 20:49


div id="taboola-below-article-thumbnails">

Nouveau commentaire :
Facebook Twitter