Semaine nationale de la jeunesse : la situation de certains athlètes Koldois sans extraits de naissance inquiète les acteurs

Au cours de cette rencontre, plusieurs intervenants ont insisté sur l’importance de ce document dans le cadre des compétitions prévues. En effet, les règles qui encadrent les activités de la Semaine nationale de la jeunesse imposent une identification rigoureuse des participants, ainsi que le respect de la tranche d’âge fixée entre 15 et 35 ans afin de déterminer les différentes catégories.

Selon le Directeur régional de la jeunesse et des sports, cette exigence réglementaire pourrait constituer un obstacle pour certains jeunes sportifs de la région qui ne disposent pas encore d’actes d’état civil. « Le contrôle de l’identité et de l’âge des athlètes sera strict. Cela ne peut se faire sans extrait de naissance », a insisté Bécaye Souané, non sans exprimer son inquiétude face à cette situation.

Pour éviter que ces jeunes ne soient exclus de la compétition, les acteurs présents ont ainsi plaidé pour l’organisation d’initiatives visant à faciliter l’accès aux documents d’état civil, notamment à travers l’implication des services compétents et des collectivités territoriales.

Profitant de la tribune, le Directeur régional de la jeunesse et des sports a également lancé un appel à l’endroit des collectivités territoriales et des partenaires financiers afin d’accompagner la délégation régionale. Selon lui, cet appui est nécessaire pour permettre aux représentants de Kolda de participer à l’événement dans de bonnes conditions et d’améliorer leurs performances.

Au total, une délégation de 75 personnes représentera la région de Kolda lors de l’édition 2026 de la Semaine nationale de la jeunesse. La manifestation est prévue du 29 mars au 3 avril prochain dans la région de Thiès. Elle réunira des jeunes venus de l’ensemble du pays autour d’activités sportives, culturelles et citoyennes.

La préparation de la participation de la région de Kolda à la Semaine nationale de la jeunesse suscite des préoccupations chez les acteurs du secteur. Réunis ce lundi 9 mars lors d’une rencontre préparatoire présidée par le gouverneur adjoint, Bonaventure Kalamo, responsables administratifs et acteurs de la jeunesse ont lancé un plaidoyer en faveur de la délivrance d’actes d’état civil aux jeunes athlètes ne disposant pas d’extrait de naissance.