Affaire des 18 supporters sénégalais : le parquet et la partie civile font appel, la nouvelle audience fixée au 16 mars

Le Tribunal de Rabat a condamné, le 19 février, 18 supporters sénégalais à des peines de prison allant de six (06) mois à un an ferme. Ces derniers ont été reconnus coupables de faits d’ «hooliganisme» lors de la finale de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2025. Depuis lors, les autorités de Dakar ont décidé de ne pas faire appel de la décision, tout en privilégiant la carte de la diplomatie pour obtenir leur libération.



Contre toute attente, ce lundi 09 mars, le journaliste-reporter, Mamadou Ndiaye, qui cite Me Patrick Kabou (défense), assure que «le parquet et la partie civile ont fait appel du jugement rendu en première instance le 19 février». Il indique, par ailleurs, que l’audience d’appel est fixée au 16 mars 2026.



«Cette annonce est jugée surprenante par la défense, qui indique avoir été informée par le greffier que le délai légal d’appel aurait expiré depuis le 05 mars», ajoute Mamadou Ndiaye.



Pour rappel, les peines ont été réparties en trois groupes distincts. Neuf (9) supporters ont été condamnés à un (1) an de prison ferme et devront chacun s’acquitter d’une amende de 5 000 dirhams, soit environ 325 000 FCFA. Six (6) autres écopent de six (6) mois de prison ferme assortis d’une amende de 2 000 dirhams, équivalant à près de 125 000 FCFA chacun. Enfin, les trois (3) derniers sont condamnés à trois (3) mois de prison ferme et devront payer 1 200 dirhams, soit environ 75 000 FCFA par personne.



«Pour les supporters condamnés, faire appel de cette décision, c’est cautionner l'absence manifeste de procès équitable, de respect des droits de la défense et des droits des détenus. C’est dans ce sens qu'ils me chargent d'informer l'opinion publique nationale et internationale que la décision rendue par le juge ne peut nullement les concerner», avait écrit sur Facebook Me Patrick Kabou, avant d’annoncer plus tard sa décision de ne pas faire appel.