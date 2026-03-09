Sûreté urbaine de Dakar: Me Moussa Diop conteste la régularité de sa convocation et saisit le bâtonnier

Maitre Moussa Diop, avocat inscrit au barreau de Paris, est toujours dans les locaux du Commissariat central de Dakar, alors qu’il a été convoqué ce lundi (10h) par sureté urbaine de Dakar. Si aucune décision n’a été prise à son encontre, c’est parce que sa «défense bloque la procédure», selon les informations de Seneweb.



«Aucun avocat ne peut être convoqué par la police. Seul un magistrat désigné par le procureur général peut entendre un avocat dans le cadre d’une enquête préliminaire. L’article 46 est très clair. Aujourd’hui, on a violé les droits d’un avocat inscrit en France. Maitre Moussa Diop bénéficie des mêmes droits, de la même protection et du même privilège de juridiction que les avocats inscrits au barreau de Dakar, compte tenu de la convention judiciaire entre le Sénégal et la France», a martelé Me El Hadj Diouf.



Pour l’heure, les avocats demandent l’arrêt immédiat de la procédure et disent avoir saisi le bâtonnier, qui aurait écrit au commissaire pour lui rappeler que Maitre Moussa Diop bénéficie du même privilège de juridiction que les avocats inscrits au barreau de Dakar.



Pour rappel, il est reproché à Me Moussa Diop d’avoir déclaré sur un plateau d’une chaîne de télévision que le chef du gouvernement du Sénégal, Ousmane Sonko, aurait entretenu des relations amicales avec des homosexuels.

